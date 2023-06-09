مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قبالة سواحل تونس

2023/06/09 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.

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