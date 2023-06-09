الى متى يبقى البعير ُعلى التل – قاسم حسن

2023/06/09 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم حسن الى متى يبقى البعير ُعلى التل ! هل البعير يصعد الجبال او التلال المرتفعة ؟ كنا وقتها في الاول الابتدائي وكنا نقرأ هذا السؤال في القراءة ، ولم نعرف معناه ولا المعلم يخبرنا بالمقصود منه وربما المعلم هو نفسه لا يعرف وقد يعرف ولكن الخوف والحرص على الوظيفة يخرسانه، وبقي هذا التساؤل معنا […]

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