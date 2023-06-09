ضرورة إصلاح الإعلام العراقي – احمد باسم القزاز

2023/06/09 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد باسم القزاز إصلاح الإعلام هو قضية حاسمة تتطلب منا التفكير بعناية.ففي الواقع، يسيطر على معظم وسائل الإعلام الأحزاب.ومن الصعب أن نجد قناة تتحدث بصوت حقيقي بلا أجندة خاصة بها.إن معظم قنوات الإعلام تعتمد بشكل رئيسي على الإعلانات والاشتراكات لتمويل برامجها، ولكن أين هي تلك الإعلانات؟ كيف يمكن لهذه القنوات أن تستمر […]

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