2023/06/09 | 03:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات إليه في قضية الوثائق السرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن توجيه اتهامات إليه في قضية الوثائق السرية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن توجيه اتهامات إليه في قضية الوثائق السرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).