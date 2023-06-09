2023/06/09 | 03:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ هاجم النائب احمد رحيم، اليوم الجمعة، رئاسة البرلمان على خلفية رفع جلسة الموازنة دون إكمال التصويت عليها.وقال رحيم في منشور له تابعته “إيرث نيوز”: أن الحلبوسي يتحجج بأمور تافهة والمندلاوي ينحاز لمسعود”.وأضاف “ستمر الموازنة رغما على أنوف الذين يحاولون سرقة أموال الشعب”.

ظهرت المقالة بعد رفع جلسة الموازنة..



نائب: الحلبوسي “يتحجج” والمندلاوي “منحاز” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفع جلسة الموازنة.. نائب: الحلبوسي “يتحجج” والمندلاوي “منحاز”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفع جلسة الموازنة.. نائب: الحلبوسي “يتحجج” والمندلاوي “منحاز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).