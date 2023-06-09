ما رد رئيس وزراء بريطانيا على سؤال CNN بشأن موقف ترامب من انتصار أوكرانيا في الحرب؟

2023/06/09 | 05:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لشبكة CNN، الخميس، إنه واثق في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

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