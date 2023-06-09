"أنا بريء".. ترامب يرد بفيديو على "الاتهامات" الصادرة بحقه في قضية الوثائق السرية

2023/06/09 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الجمهوري الأميركي السابق، دونالد ترامب أنه "برئ" بعد تلقيه لطلب استدعاء للمثول أمام محكمة فيدرالية في ميامي بفلوريدا في إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض.

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