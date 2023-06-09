ترامب يواجه لائحة اتهام

2023/06/09 | 06:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقا لما كشفته مصادر، لشبكة CNN، الخميس، فقد تم توجيه لائحة اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص جاك سميث بشأن تعامل ترامب مع الوثائق السرية.

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