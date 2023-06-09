خلال الاستقبال الحافل.. شبيه بنزيمة يثير الإعجاب

2023/06/09 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار شبيه النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر شاب في مدرجات ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية وقد تقمص شخصية مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق بشكل متقن للغاية.

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