2023/06/09 | 07:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على وفاة سائح روسي في الغردقة بعد مهاجمته من قبل سمكة قرش، ملقيا الضوء على أسباب مثل هذا الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء مبارك يغرد عن أسباب وتكرار هجمات سمك القرش بعد وفاة سائح روسي بالغردقة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء مبارك يغرد عن أسباب وتكرار هجمات سمك القرش بعد وفاة سائح روسي بالغردقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).