2023/06/09 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم "القتل حدا" بحق المواطن ساري بن خالد بن محمد الغامدي وذلك لقيامه بقتل فتاة سعودية داخل منزل أهلها بسكين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل فتاة سعودية بمنزل أهلها.. الداخلية تنفذ "القتل حدا" بحق الغامدي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل فتاة سعودية بمنزل أهلها.. الداخلية تنفذ "القتل حدا" بحق الغامدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).