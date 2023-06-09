"صرخات الرعب انتشرت في كل مكان".. تفاصيل الهجوم على أطفال في فرنسا

2023/06/09 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن طفلة بريطانية، عمرها سنتين، كانت إحدى ضحايا الهجوم الذي استهدف عددا من الأشخاص في مدينة أنيسي بفرنسا.

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