شاهد كيف يتعلم يابانيون الابتسام مجددًا بعد سنوات من ارتداء الكمامات

2023/06/09 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الفصل في اليابان يعلم الناس كيفية الابتسام مرة أخرى بعد سنوات من ارتداء الكمامات في فترة وباء كورونا

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