بنزيما: سعيد بوجودي قرب مكة وأتمنى تعلم العربية

2023/06/09 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مقابلة مع نجمه الجديد كريم بنزيما، الذي أعلن ضمه إلى صفوفه، الثلاثاء.وعبر بنزيما عن سعادته بوجوده قرب مكة، حسب قوله، متمنيا […]

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