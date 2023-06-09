علماء يكشفون فوائد الإقلاع عن التدخين للصحة النفسية

2023/06/09 | 09:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودرس الباحثون تأثير الامتناع عن التدخين خلال 9-24 أسبوعا.

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