2023/06/09 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج قطار عن مساره، مساء يوم أمس الخميس في ولاية أمريكية، في حادثة لم تعد نادرة، حيث تكررت في عدة ولايات أمريكية، لا سيما أريزونا .وحسب المعلومات فإن قطار الشحن الذي كان متوجه إلى ولاية كاليفورنيا، كان يحمل على متنه سيارات وشاحنات.ووفقا لهيئة سكة حديد BNSF، فإن الحادث وقع عند حوالي […]

ظهرت المقالة قطار يخرج عن مساره من جديد في ولاية أريزونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار يخرج عن مساره من جديد في ولاية أريزونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطار يخرج عن مساره من جديد في ولاية أريزونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).