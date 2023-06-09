أردوغان يعين حفيظة أركان أول سيدة في رئاسة البنك المركزي التركي

2023/06/09 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الدكتورة حفيظة أركان رئيسة للبنك المركزي التركي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء.

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