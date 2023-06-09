سعر صرف الدولار بعد إقرار الموازنة

2023/06/09 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر (تقدم)، اليوم الجمعة، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصة المحلية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الشراء: 147.750 ديناراً لكل 100 دولار

أسعار البيع: 148.000 دينار لكل 100 دولار

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