مقتل ثلاثة مطلوبين

2023/06/09 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناشتبكت قوة عسكرية من قيادة عمليات ميسان، اليوم الجمعة، مع المدعو "سيد جعفر" ومجموعته في منطقة الخمسة كيلو بالمحافظة.

وقال مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة عسكرية من قيادة عمليات ميسان اشتبكت مع المدعو (سيد جعفر) ومجموعته في منطقة الخمسة كيلو بالمحافظة.وأشار الى ان "الاشتباك ادى الى مقتل المدعو (سيد جعفر) مع اثنين من افراد مجموعته واصابة احد الجنود بجروح خطيرة".

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