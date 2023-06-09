2023/06/09 | 10:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || انباء عن تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى الساعة العاشرة مساءً) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YhA-qd237u8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد || انباء عن تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى الساعة العاشرة مساءً) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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