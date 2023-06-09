كرستيانو رونالدو يغيب عن التشكيلة المثالية في الدوري السعودي

2023/06/09 | 10:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين ضربة أخيرة للبرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر، يغلق بها صفقة موسم 2022-2023.

ومع ختام الموسم، أعلنت الرابطة تشكيل الأفضل وفقا للإحصائيات المقدمة من “أوبتا”، والذي شهد غياب رونالدو عنها، وقيادة المهاجم النيجيري، أوديون إيغالو، محترف الهلال المغادر في الصيف الجاري، للهجوم.

وجاء التشكيل الذي سيطر عليه الاتحاديون كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي (الاتحاد)

في الدفاع: مد الله العليان (الاتحاد) – أحمد حجازي (الاتحاد) – أحمد شراحيلي (الاتحاد) – جيسلان كونان (النصر).

في الوسط: رومارينيو دا سيلفا (الاتحاد) – لويز غوستافو (النصر) – كاكو (التعاون).

في الهجوم: مراد باتنا (الفتح) – أوديون إيغالو (الهلال) – فراس البريكان (الفتح).

ولم يفلح رونالدو وزملاؤه هذا الموسم في تحقيق أي لقب إذ ودع بطولتي كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، واحتل وصافة الترتيب في الدوري المحلي.

يذكر أن الاتحاد السعودي حسم اللقب لصالحه ليتوج به لأول مرة منذ موسم 2008-2009م، وللمرة التاسعة في تاريخه.

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