ميسي يستقبل أغرب رسالة في مسيرته

2023/06/09 | 10:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار رفض، ليونيل ميسي، للعرض السعودي، حنق الكثيرين في المملكة الذين لم يتقبلوا قرار النجم الأرجنتيني، لذلك تلقى أغرب رسالة في مسيرته.

وأعلن ميسي مساء الأربعاء، انتقاله بشكل رسمي لـ “إنتر ميامي” الأمريكي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع “باريس سان جيرمان” الفرنسي.

بالمقابل أقيم الخميس، في السعودية حفل تقديم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعبا لنادي الاتحاد لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع “ريال مدريد” الإسباني.

وعقب حفل بنزيما وجه الإعلامي الرياضي السعودي، أحمد الكاموخ، رسالته لميسي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر “هل تشاهد حفل تقديم كريم بنزيما يا ميسي؟ هل تعلم ماذا كان ينتظرك؟ هل تعلم ماذا سينتظرك في ميامي؟ باستثناء المشردين وانتشار المخدرات وارتفاع معدل الجريمة، والدوري السيء، لا تنس تأخذ سماعات البلوتوث من آبل، ومنشفة الرياضيين من أديداس”.

في إشارة إلى شركتي “آبل” و”أديداس”، في ظل ما زعمته صحيفة “ذا أثليتك”، أن عقد ميسي مع النادي الأمريكي، يتضمن حصوله على نسبة من حصة الشركتين في رعاية الدوري الأمريكي.

وأثارت خطوة الانتقال لمتذيل القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، والذي يشترك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، انزعاج وسائل إعلام سعودية لرفض الانضمام لنادي الهلال وتفضيل الانتقال إلى إنتر ميامي.

وارتبط ميسي بالانتقال للهلال منذ فترة طويلة بعد تلقيه لعرض ضخم والذي قدرته وسائل إعلام بحوالي 400 مليون يورو (429.5 مليون دولار) سنويا، للانضمام للدوري السعودي للمحترفين، الذي يواصل جذب أسماء لامعة بعد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

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