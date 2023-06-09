2023/06/09 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اشتبكت قوة عسكرية من قيادة عمليات ميسان، اليوم الجمعة، مع المدعو “سيد جعفر” ومجموعته في منطقة الخمسة كيلو بالمحافظة.وقال المصدر امني لـ / المركز الخبري الوطني/: إن “قوة عسكرية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان..



قوة أمنية تشتبك مع مطلوبين ‘خطرين’ وتقتل 3 منهم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. قوة أمنية تشتبك مع مطلوبين ‘خطرين’ وتقتل 3 منهم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. قوة أمنية تشتبك مع مطلوبين ‘خطرين’ وتقتل 3 منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).