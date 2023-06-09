2023/06/09 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت السلطات في خيرسون إنه عثر على جثة امرأة جراء الفيضانات في المنطقة بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 8.وقال مصدر،إنه “خلال أعمال الإنقاذ، تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في خيرسون إلى 8 قتيلاً المركز الخبري الوطني.

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