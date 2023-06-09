2023/06/09 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهم إساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله بفلوريدا، في تطور ملحوظ يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية التي أشرف عليها ذات مرة.

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن لائحة اتهام مكونة من 7 تهم قبل مثوله التاريخي أمام المحكمة الأسبوع المقبل في خضم حملة رئاسية عام 2024 تتخللها محاكمات جنائية في ولايات متعددة.

وتحمل لائحة الاتهام عواقب قانونية خطيرة لا لبس فيها، بما في ذلك إمكانية السجن في حالة إدانة ترامب.

ولكن لها أيضًا تداعيات سياسية هائلة، من المحتمل أن تقلب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين التي كان ترامب يسيطر عليها ويختبر من جديد استعداد ناخبي الحزب الجمهوري وزعماء الأحزاب للالتزام بمرشح وجهت له اتهامات مرتين، والذي قد يواجه المزيد من التهم.

وتمهد الاتهامات الطريق لمحاكمة مثيرة تركز على الادعاءات القائلة بأن رجلًا كلف يومًا ما بحماية أسرار البلاد الأكثر حراسة مشددة، عن عمد وبشكل غير قانوني، قام بتخزين معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

ولم تؤكد وزارة العدل على الفور قرار الاتهام علنًا، لكن شخصين مطلعين على الوضع لم يُصرح لهما بمناقشته علنًا قالا إن لائحة الاتهام تضمنت 7 تهم جنائية.

وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن النيابة العامة اتصلت بمحامي ترامب قبل وقت قصير من إعلانه، أمس الخميس، على منصته "تروث سوشيال" أنه قد تم توجيه الاتهام إليه.

في غضون دقائق من إعلانه، بدأ ترامب، الذي قال إنه سيمثل أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء في ميامي، في جمع التبرعات من أجل حملته الرئاسية.

وأعلن ترامب براءته في مقطع مصور وكرر ما اعتاد عليه أن التحقيق هو "مطاردة ساحرات".

وتضيف القضية إلى الخطر القانوني المتزايد بالنسبة لترامب، الذي وجهت إليه بالفعل لائحة اتهام في نيويورك ويواجه تحقيقات إضافية في واشنطن وأتلانتا قد تؤدي أيضًا إلى توجيه تهم جنائية.

ولكن من بين التحقيقات المختلفة التي يواجهها، رأى الخبراء القانونيون - بالإضافة إلى مساعدي ترامب نفسه - منذ فترة طويلة أن تحقيق مار إي لاغو هو التهديد الأكثر خطورة والأكثر نضجًا للمقاضاة.

وكان مساعدو الحملة يستعدون للتداعيات منذ أن تم إخطار محامي ترامب بأنه كان هدفًا للتحقيق، على افتراض أن الأمر لم يكن يتعلق بما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا ولكن متى سيحدث ذلك.

المصدر: وكالات

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