2023/06/09 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى حدوث تصاعد للغبار وفرص لتساقط زخات المطر اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. أجواء مغبرة وأمطار رعدية بدءاً من الليلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. أجواء مغبرة وأمطار رعدية بدءاً من الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).