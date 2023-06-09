خارجية الصين تتجنب الرد على خطط مزعومة لإقامة قاعدة تجسس في كوبا.. و

2023/06/09 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجنبت وزارة الخارجية الصينية الرد مباشرة على سؤال حول التقارير عن خطط مزعومة لفتح قاعدة تجسس في كوبا، قائلة إنها "ليست على علم" بالوضع، واتهمت الولايات المتحدة بخلق شائعات، والتشهير والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

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