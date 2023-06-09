اليابان تُقدم مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا

2023/06/09 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بعد انهيار سد أوكراني […]

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