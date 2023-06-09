2023/06/09 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن انتشال جثة امرأة وأطفالها الثلاثة من داخل منزل محترق بالبصرة.وذكر بيان للمديرية تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “الدفاع المدني انتشل جثة امرأة وثلاثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال جثة امرأة وأطفالها الثلاثة من داخل منزل محترق بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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