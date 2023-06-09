هبوط أسعار النفط وسط اتجاه لثاني خسارة أسبوعية

2023/06/09 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة إذ طغت المخاوف حيال الطلب على احتمال انكماش الإمدادات من منتجين عالميين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو 0.75%، إلى 75.39 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا، أو 0.79%، إلى 70.73 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن المكاسب تقلصت بعد زيادة مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

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