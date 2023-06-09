انتشال جثة امرأة و 3 أطفال من داخل منزل محترق في البصرة

2023/06/09 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال جثة امرأة و 3 أطفال من داخل منزل محترق في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فرقها تمكنت من انتشال جثة امرأة وأطفالها الثلاثة من داخل منزل محترق في قضاء القرنة حي الجمعة شمال محافظة البصرة".

واوضحت أن "الحريق كان قد وقع اثناء نوم افراد العائلة".

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