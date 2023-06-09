2023/06/09 | 11:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 83A-GaMHjGg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملفات هامة في ادراج النزاهة - علناً م٢ - الحلقة ٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملفات هامة في ادراج النزاهة - علناً م٢ - الحلقة ٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).