ولي عهد الأردن يرعى احتفال تقليد الأوسمة بمناسبة ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

2023/06/09 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الخميس، احتفال تقليد الأوسمة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، في صرح الشهيد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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