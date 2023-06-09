خلال عامين.. توقعات بتفوق الهند على الصين في النمو الاقتصادي

2023/06/09 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتجاوز النمو الاقتصادي في الهند مثيله بالصين خلال عامي 2023 و2024، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

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