اثاروا الرعب بين المواطنين.. اعتقال شخصين بتهمة

2023/06/09 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على شخصين بتهمة الارهاب (الدكة العشائرية) اثاروا الرعب في صفوف المواطنين في العاصمة بغداد.

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