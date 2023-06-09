الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية مع توقعات عدم رفع الفائدة بأميركا

2023/06/09 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب الجمعة بعد ارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.





وبحلول الساعة 0304 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1964.79 دولار للأونصة، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 بالمئة.



واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.





وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تِريد إن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة دعم توقعات توقف المركزي الأميركي مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.





وأضاف أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.





وحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة.



وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.



وتتجه الأنظار حاليا إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، والمقرر صدوره في 13 يونيو حزيران قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.





وحث صندوق النقد الدولي الخميس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "التمسك بالمسار" فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.





ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.39 دولار.





وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1015.48 دولار، متجها لتسجيل مكاسب بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.





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