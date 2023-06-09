2023/06/09 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون

الكهرباء والماء بالبحرين، أن مشروع

الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون

الخليجى يعد من أبرز المشاريع

الاستراتيجية لربط البنية التحتية على

مستوى المنطقة، حيث ساهم المش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير بحرينى: الربط الكهربائى مع العراق يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير بحرينى: الربط الكهربائى مع العراق يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).