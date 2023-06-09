نائب عن كربلاء يحمل الحكومة وزعماء الكتل تاخير الموازنة ويكشف عن مناقلة بالاموال دون مراعاة المحافظات الفقيرة

2023/06/09 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة كربلاء اسباب

تاخير التصويت على الموازنة موضحا ان

التصويت للموازنة بثلاث سنوات يعني هدر

مزيد من الأموال بدون رقابة وصرف جل

أموالها لدعايات انتخابية ومشاريع

بائسة.

وقال زهير شهيد عب

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