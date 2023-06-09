مصرع شاب بحادث

2023/06/09 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توفي شاب من اهالي قضاء المدّينة، اليوم الجمعة، بسبب حادث سير عنيف في محافظة البصرة وقع إثر اصطدام "تريلة" بسيارة صغيرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "حادث سير وقع على سكة قطار في حقل الرميلة بالبصرة ، ما ادى الى وفاة الشاب سيف عدي من اهالي قضاء المدّينة".

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