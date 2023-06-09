راح ضحيته عائلة بأكملها.. (بغداد اليوم) تتقصى أسباب احتراق منزل في البصرة

2023/06/09 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على تفاصيل جديدة بشأن حادث حريق اودى بحياة افراد عائلة كاملة في محافظة البصرة.

وقال مدير الدفاع المدني بالبصرة العميد تحسين علي ساري لـ(بغداد اليوم ) إن "اسباب الحريق مجهولة إلى الآن والأدلة الجنائية تبحث بالموقع".

واوضح أن "الجثث الأربعة اختنقت قبل وصول فرق الدفاع المدني الى الموقع".



مشيرا الى انه " تم انتشال الجثث واطفاء الحريق".

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، اعلنت مديرية الدفاع المدني، انتشال جثة امرأة و 3 أطفال من داخل منزل محترق في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فرقها تمكنت من انتشال جثة امرأة وأطفالها الثلاثة من داخل منزل محترق في قضاء القرنة حي الجمعة شمال محافظة البصرة"، موضحة أن "الحريق كان قد وقع اثناء نوم افراد العائلة".

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