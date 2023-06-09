اليابان تغيث أوكرانيا بمساعدات إنسانية عاجلة

2023/06/09 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الجمعة، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بعد انهيار سد أوكراني أدى لفيضانات.

وأضاف أن قيمة تلك المساعدات تقدر بنحو 5 ملايين دولار وسيتم توزيعها عبر منظمات دولية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان، إنه أسقط 4 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة هجومية خلال ضربة جوية روسية ليلاً.

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت 16 طائرة مسيرة و6 صواريخ كروز خلال الهجوم، وأن صاروخين آخرين أصابا هدفاً مدنياً في وسط أوكرانيا خلال هجوم وقع في وقت سابق مساء الخميس.

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