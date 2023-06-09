عصابات التسليب في الجنوب العراقي تستعين بالنساء للإيقاع بالضحايا

2023/06/09 | 12:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – الزمان انتقلت عصابات السلب والنهب إلى مرحلة جديدة في بعض مناطق العراق، بانضمام النساء اليها، لاستدراج الضحية.وتكشف معلومات معززة بتأكيدات مصادر أمنية، عن إن عصابة نسائية في الجنوب العراقي، وتحديدا في محافظة ذي قار، قامت بتسليب رجل، سيارته و 5 ملايين دينار بالقرب من حقول دواجن في مدينة الناصرية، جنوبي العراق.[…]

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