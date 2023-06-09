2023/06/09 | 12:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل رجل يعمل منتسباً في صفوف قوات البيشمركة طعنا بالسكين حتى الموت على يد زوجته في قضاء كلار جنوب السليمانية الليلة الماضية. وبحسب بيان صادر عن شرطة كرميان، الجمعة تلقته ايرث نيوز، أنه “بعد إحضار جثة مواطن إلى مستشفى الطوارئ في كلار، توجهت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث وضبطت السكين الذي استخدم […]

ظهرت المقالة السليمانية..



زوجة تنهي حياة شريكها طعناً حتى الموت أولاً على ايرث نيوز.

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