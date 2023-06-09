2023/06/09 | 12:35 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهم إساءة التعامل...
ظهرت المقالة ترامب يواجه 7 تهم خطيرة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يواجه 7 تهم خطيرة.. من بينها وثائق سرية..) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة ترامب يواجه 7 تهم خطيرة..
من بينها وثائق سرية..
أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يواجه 7 تهم خطيرة.. من بينها وثائق سرية..) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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