2023/06/09 | 12:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهم إساءة التعامل...

ظهرت المقالة ترامب يواجه 7 تهم خطيرة..



من بينها وثائق سرية..



أولاً على المسلة.

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