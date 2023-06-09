مسؤولا أمريكيان: القوات الأوكرانية تواجه

2023/06/09 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في المعدات الثقيلة والجنود حيث واجهت مقاومة أكبر من المتوقع من القوات الروسية، في محاولتها الأولى لاختراق الخطوط الروسية في شرق البلاد، في الأيام الأخيرة، حسبما قال مسؤولان أمريكيان كبيران لشبكة CNN.

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