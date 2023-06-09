مدربه الجديد وموعد مباراته الأولى.. أسئلة ترافق انضمام ميسي لإنتر ميامي

2023/06/09 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداة إعلان النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن قراره بمواصلة مسيرته في صفوف إنتر ميامي الأميركي، بقيت اسئلة كثيرة معلقة.

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