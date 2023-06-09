2023/06/09 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، القبض على عصابة تسرق الدور السكنية في منطقة ابي غريب غرب العاصمة بغداد.وقال بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ دان “مفارز مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عصابة تسرق الدور السكنية في قبضة مكافحة الإجرام المركز الخبري الوطني.

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