2023/06/09 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن القرش الذي هاجم السائح الروسي في إحدى شواطئ الغردقة وذلك لتحديد سر هجومه على البشر.قرش التايغر كشف موقع “oceanconservancy”المتخصص في علوم البحار أهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حادث مقتل السائح الروسي بمصر..



أبرز معلومات عن ‘قرش التايغر’ المركز الخبري الوطني.

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