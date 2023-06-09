العلاق يبحث مع رئيس مصرف جي بي مورغان دعم تمويل التجارة الخارجية

2023/06/09 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق ونائب رئيس مصرف جي بي مورغان الامريكي دانيال زيليكو،اليوم الجمعة،دعم تمويل التجارة الخارجية.

وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"،أن"محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، التقى نائب رئيس مصرف جي بي مورغان (J.



Morgan) الامريكي دانيال زيليكو في بغداد،فيما ناقش الطرفان سبل التعاون بين مصرف جي بي مورغان و البنك المركزي، واستعداد المصرف الامريكي لدعم عددٍ من المصارف العراقية في عمليات تمويل التجارة الخارجية بعملة الدولار الأمريكي". وأشاد زيليكو" بالاجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماد المعايير الدولية في التحويلات المالية". ودعا العلاق زيليكو "لفتح مكتب تمثيلي في العراق واعداً إياه بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذه الخطوة لما تمثله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، فيما تطرّق اللقاء الى التعاون المشترك في مجالات إدارة الاستثمارات والدعم الفني والتدريب في مجالات مختلفة".واشار الى ان"مصرف جي بي مورغان يعد أكبر مصرف امريكي من حيث الأصول المالية، إذ تبلغ اصوله نحو 4 ترليون دولار امريكي".

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