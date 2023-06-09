إجرام بغداد تطيح بعصابة مختصة بسرقة المنازل في

2023/06/09 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، الاطاحة بعصابة مختصة بسرقة المنازل في "أبو غريب" غرب العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتألف من ستة متهمين لقيامهم بعدد من عمليات السرقة للدور السكنية ضمن منطقة ابي غريب غرب العاصمة بغداد".

واوضح البيان ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام ابي غريب عن وجود حادث سرقة مبلغ من المال قدره (6 ملايين دينار عراقي مع هاتف) من داخل دار ضمن قاطع المسؤولية".

واشار الى انه" تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم"، مبينا انه "لدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بأكثر من عشرة عمليات سرقة لدور المواطنين".

وتابع "فيما تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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